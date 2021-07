viral video:రాష్ట్రాల మధ్య కాల్పులు -భయానక విధ్వంసం -సీఎంల మాటల యుద్ధం -అమిత్ షా చెప్పినా

India

oi-Madhu Kota

ఈశాన్య భారతంలో మళ్లీ అలజడి రేగింది. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సరిహద్దు వివాదం మరోసారి హింసాత్మక మలుపు తీసుకుంది. అస్సాం-మిజోరాం రాష్ట్రాల మధ్య గట్టు పంచాయితీ ఈసారి కాల్పుల దాకా వెళ్లింది. రెండు రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు, స్థానికులు, పోలీసులు పరస్పరం దాడులకు పాల్పడ్డారు. సరిహద్దు గుండా ప్రయాణిస్తోన్న వాహనాలను ఆపేసి తుక్కుతుక్కు చేశారు. పట్టపగలు సాగిన ఈ విధ్వంసాలపై రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఒకరినొకరు నిందించుకున్నారు. అయ్యా.. జోక్యం చేసుకోండంటూ ఇప్పుడంతా కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాకు మొరపెట్టుకుంటున్నారు...

జగన్ ఆకాశం.. నేనొక ఆఫ్ట్రాల్ గాడిని -విజయమ్మ మాటతో బెయిల్ రద్దుకు-సాయిరెడ్డి బాగోతం: రఘురామ

Innoncent couple on their way back to Mizoram via Cachar manhandled and ransacked by thugs and goons.



How are you going to justify these violent acts?@dccachar @cacharpolice @DGPAssamPolice pic.twitter.com/J9c20gzMZQ — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) July 26, 2021

Honble ⁦@ZoramthangaCM⁩ ji , Kolasib ( Mizoram) SP is asking us to withdraw from our post until then their civilians won't listen nor stop violence. How can we run government in such circumstances? Hope you will intervene at earliest ⁦@AmitShah⁩ ⁦@PMOIndia⁩ pic.twitter.com/72CWWiJGf3 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 26, 2021

Oneindia బ్రేకింగ్ న్యూస్.రోజంతా తాజా వార్తలను పొందండి Allow Notifications

English summary Fresh violence broke out at the disputed Assam-Mizoram border today -- two days after Union home minister Amit Shah met all Chief Ministers of the northeast at Shillong. There were reports of firing from the border area, which lies over Assam's Cachar district and Mizoram's Colasib district -- and attacks on government vehicles.The Chief Ministers of both states clashed on Twitter, and tagged Union Home Minister Amit Shah in their posts.

Story first published: Monday, July 26, 2021, 18:58 [IST]