Aunty: నేపాల్ ఆంటీని చంపేసి శవాన్ని చుట్టేసి కంటేనర్ లో, పక్కాస్కెచ్, యాపిల్ పండులా ఉందని !

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: పిల్లలతో కలిసి నివాసం ఉంటున్న మహిళ మీద కామాంధుల కన్ను పడింది. పిల్లలకు తెలీకుండా మహిళకు మాయమాటలు చెప్పిన కామాంధులు ఆమెను కంటేనర్ గౌడన్ దగ్గరకు పిలుచుకుని వెళ్లారు. అక్కడ ఆంటీకి మరో ఇద్దరికి తేడా వచ్చింది. అంతే యాపిల్ పండులాంటి నేపాల్ ఆంటీని చంపేసిన కామాంధులు ఆమె శవం మాయం చెయ్యడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు. చివరికి నేపాల్ ఆంటీ శవాన్ని టార్పాలిన్ షీట్ ను నీట్ గా చుట్టేసి గౌడన్ లోని కంటేనర్ పైన దాచిపెట్టి చేతులు దులుపుకున్నారు. ఆంటీ శవం కుళ్లిపోయి భరించరాని దుర్వాసన రావడంతో కొన్ని రోజుల తరువాత ఆమె హత్యకు గురైన విషయం వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Aunty: A body of a 52-year-old Nepali woman wrapped in a tarpaulin sheet was found from a godown in Chembur in Maharashtra capital Mumbai. The deceased has been identified as Durga Khadka. The victim's body was found hidden in an unused container shed. The body was highly decomposed and led to foul smell.