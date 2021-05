Aunty: అత్తా VS కోడలు, బెడ్ రూమ్ లో జాకెట్ తో ?, భర్త ఫుల్ సపోర్ట్, పడక సుఖం కోసం కొడుకు ?

National

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/పూణే/చెన్నై: సర్వసాధారణంగా చాలా ఇళ్లలో చిన్నచిన్న విషయాలకు అత్తా కోడలు గొడవపడటం మనం చూస్తూనే ఉంటాము. ఓ ఇంట్లో అత్తా కోడలు నువ్వా ?, నేనా ? అంటూ గొడవపడ్డారు. సీక్రెట్ విషయాల్లో వీరి గొడవలు ఎక్కడికెక్కడికో దారితీశారు. పెళ్లాం మోజులో పడిన కొడుకు అమ్మకు మద్దతుగా మాట్లాడకుండా వెనుక నీ ఇష్టం నువ్వు ఏమైనా చేసేయ్, నేను చూసుకుంటాను అంటూ భార్యకు పంప్ కొట్టాడు. భార్య తనను బెడ్ రూమ్ లోకి రానివ్వదని భర్తకు భయం. భర్త సపోర్టుతో రెచ్చిపోయిన భార్య ఆమె అత్తను జాకెట్ ప్లాన్ తో చంపేసింది. శవాన్ని మూడు రోజులు ఇంటి టెర్రాస్ మీద దాచి పెట్టారు. దుర్వాసన ఎక్కువ కావడంతో కొడుకు, కోడలు ఇద్దరూ కలిసి శవాన్ని గోనె సంచిలో నీట్ గా ప్యాక్ చేసి తీసుకెళ్లి విసిరేసి చేతులు దులుపేసుకున్నారు. పక్కింటి అంకుల్ కు డౌట్ వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో సీసీటీవీ కెమెరాల్లో మొత్తం భాగోతం బయటపడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Aunty: A woman in Pune, Maharashtra, allegedly murdered her 50-year-old mother-in-law after they had a dispute. The 22-year-old woman allegedly strangled the elderly woman, stuffed her body in a gunny bag and dumped the corpse with the help of her husband. The incident took place at the woman's residence in Talegaon Dabhade near Pune.