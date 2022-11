ఆటోలో బాలికపై డ్రైవర్ లైంగిక దాడి.. బాలిక ఏం చేసిందంటే.. షాకింగ్ వీడియో!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

మహిళలు, బాలికల కోసం ఎన్ని చట్టాలు తీసుకువచ్చినా కామాంధుల ప్రవర్తనలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. కానీ తమపై దాడి జరుగుతుందని గుర్తించిన బాలికలు, మహిళలు సమయస్పూర్తి ప్రదర్శిస్తే వారు లైంగిక దాడుల నుండి బయటపడవచ్చు అని నిరూపించింది మహారాష్ట్రకు చెందిన ఒక మైనర్ బాలిక. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే

English summary

The incident took place in Maharashtra's Aurangabad district when a minor girl who was traveling in an auto was sexually assaulted by the driver and jumped out of the auto. This video is now going viral on social media