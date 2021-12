బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ కొనసాగుతున్న బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమ్మె... డిమాండ్స్ ఇవే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను ప్రైవేటీకరించడాన్ని నిరసిస్తూ బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఆందోళనకు దిగారు . రెండు ప్రభుత్వ రంగ రుణదాతలైన బ్యాంకులను ప్రైవేటీకరించే ప్రభుత్వ చర్యకు నిరసనగా వివిధ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు చెందిన దాదాపు తొమ్మిది లక్షల మంది ఉద్యోగులు నేటి నుంచి రెండు రోజుల దేశవ్యాప్త సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారు. డిసెంబర్ 16, 17 తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ఉద్యోగులు ఈ సమ్మెలో పాల్గొని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తమ డిమాండ్లను వినిపించనున్నారు.

English summary

During the Parliament session, the Bankers Union raised concerns against the Bank Privatization Bill (Banking Laws Amendment Bill, 2021). The strike lasted for two days. Opposes the privatization of public sector banks.