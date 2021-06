Bdelloids Rotifiers: 24వేల ఏళ్ల తర్వాత సుప్తావస్థ నుంచి బయటకొచ్చిన జీవి...

India

oi-Srinivas Mittapalli

డెల్లాయిడ్ రాటిఫర్స్... బహుశా ఈ భూమిపై ఎంతటి విపరీత వాతావరణ పరిస్థితులనైనా తట్టుకుని జీవించగలిగే సూక్ష్మజీవి. 24 వేల ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత ఈ జీవి సుప్త చేతనావస్థ నుంచి మళ్లీ బయటకొచ్చింది. అంతేకాదు,ప్రత్యుత్పత్తి కూడా ప్రారంభించింది. ఈశాన్య సైబీరియాలోని అలజేయా నది తీరంలో రష్యన్ శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని గుర్తించారు. అక్కడ దాదాపు 11 అడుగుల మేర తవ్వకాలు జరిపి మంచు నమూనాలు సేకరించగా... అందులో ఇది బయటపడింది. కేవలం మైక్రోస్కోప్‌లో మాత్రమే చూడగలిగే ఈ సూక్ష్మజీవికి సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

English summary

Bdelloids,the microscopic, multicellular creatures have complex anatomies and are one of the planet’s most radiation-resistant animals. They can withstand extreme acidity, starvation, low oxygen and years of dehydration.