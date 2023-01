gym trainer: పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఇల్లు తీసుకున్నాడు. జిమ్ ట్రైనర్ ఏం చేశాడంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: చోరీలు, దొంగతనాలు, దారి దోపిడీలు, చైన్ స్నాచింగ్ లు, చోరీలు చేసే నిందితులు పోలీసులను చూసి భయంతో పారిపోతారు. లేదంటే ఊరు వదిలి పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ ఓ జిమ్ ట్రైనర్ ఎవ్వరికి అనుమానం రాకుండా పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని నివాసం ఉంటూ అతను అనుకున్న పనులు చెయ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. మనోడు పోలీసులకు చిక్కకుండా 20 రోజుల్లో 20 కేజీత బరువు తగ్గి పోలీసులకే షాక్ ఇచ్చాడు.

English summary

Bengaluru: What did the gym trainer do when he got a house next to the police station?