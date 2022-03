మార్చ్ 16న పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రిగా భగవంత్ మాన్ ప్రమాణ స్వీకారం; ముహూర్తం ఫిక్స్ అయినట్టేనా!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

పంజాబ్ సీఎంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రకటించిన భగవంత్ మాన్ ఇతర మంత్రులతో కలిసి మార్చ్ 16న ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉందని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. పంజాబ్‌లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంబంధించి భగవంత్ మాన్ మార్చ్ 12, శనివారం గవర్నర్ బన్వరీలాల్ పురోహిత్‌ను కలుస్తారు. తాజాగా ప్రస్తుత సీఎం చరణ్‌జిత్‌ సింగ్‌ చన్నీ శుక్రవారం తన రాజీనామాను గవర్నర్‌కు సమర్పించారు. రాజీనామా పత్రాలను గవర్నర్ కు అందజేశారు.

English summary

Punjab's new CM Bhagwant Mann likely to take oath as the chief minister on March 16, along with other ministers, at Khatkarkalan in Nawanshahr district, Aam Aadmi Party said.