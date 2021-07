India

oi-Srinivas Mittapalli

భారత్ బయోటెక్ అభివృద్ది చేసిన కోవాగ్జిన్ వ్యాక్సిన్ కరోనాపై 77.8 శాతం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నట్లు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. డెల్టా వేరియంట్‌పై 63.6శాతం సమర్థంగా,కోవిడ్ తీవ్ర లక్షణాలు ఉన్నవారిలో 93.4శాతం సమర్థంగా వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపింది. కోవాగ్జిన్ మూడో దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్ వివరాలను భారత్ బయోటెక్ శనివారం(జులై 3) వెల్లడించింది. మొత్తం 130 మంది సింప్టమాటిక్ కోవిడ్ పేషెంట్లపై నిర్వహించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ ద్వారా ఈ డేటాను నిర్దారించారు.



Bharat Biotech's Covaxin is overall 77.8 per cent effective "against symptomatic COVID-19", the vaccine maker said today in a statement, citing the data from the third phase of clinical trials.