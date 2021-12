ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి అరుదైన గౌరవం: భూటాన్ అత్యున్నత పురస్కారం ప్రకటన

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ/థింపు: భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి మరో అరుదైన గౌరవం లభించింది. పొరుగుదేశాలతో బలమైన మైత్రీ సంబంధాల కోసం ప్రత్యేక కృషిచేస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి భూటాన్ తమ దేశ అత్యున్న పౌర పురస్కారమైన నాడగ్ పెల్ గి ఖోర్లో(Ngadag Pel gi Khorlo)తో సత్కరించింది. భూటాన్ నేషనల్ డేను పురస్కరించుకుని ఈ అవార్డును ప్రకటించింది.

ఈ విషయాన్ని భూటాన్ దేశ ప్రధానమంత్రి లొటయ్ షెరింగ్ ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడిస్తూ.. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తమ దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారానికి ప్రధాని మోడీ ఎంపిక కావడం పట్ల సంతోషిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

'భూటాన్ రాజు ఆదేశాల మేరకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. గత కొన్నేళ్లుగా ఆయన అందిస్తున్న స్నేహపూర్వక సహకారం, ముఖ్యంగా కోవిడ్ సమయంలో మోడీ అందించిన మద్దతుకు గుర్తింపుగా ఈ అవార్డు అందిస్తున్నాం. భూటాన్ ప్రజల తరపున మోడీకి శుభాకాంక్షలు. ఈ పురస్కారానికి మీరు ఎంతగానో అర్హులు. ఈ అవార్డు అందుకునేందుకు మీ రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం' అని భూటాన్ ప్రధాని కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. భారత ప్రధాని మోడీ ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగిన గొప్ప వ్యక్తిగా కొనియాడింది.

Thank you, Lyonchhen @PMBhutan! I am deeply touched by this warm gesture, and express my grateful thanks to His Majesty the King of Bhutan. https://t.co/uVWC4FiZYT