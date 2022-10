డెంగ్యూ రోగికి బత్తాయి ట్రీట్మెంట్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. రిపోర్ట్ లో తేలిందిదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రయాగ్ రాజ్ లో ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో డెంగ్యూ రోగికి రక్తంలోని ప్లేట్లెట్లకు బదులు బత్తాయి పండ్ల రసాన్ని ఎక్కించారన్న ఆరోపణలతో ఆస్పత్రిని సీజ్ చేసి ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ప్లేట్లెట్లకు బదులు బత్తాయి పండ్ల రసాన్ని ఎక్కించడం తో రోగి మృతి చెందిన సంఘటనలో తాజాగా బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.

Big twist in mosambi treatment to dengue patient case in prayag raj. Collector said that the doctors transfused platelets to the dengue patient who was died. There was no transfuse of mosambi juice.