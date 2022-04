బీజేపీ 42వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం: కార్యకర్తలకు ప్రధాని మోడీ దిశానిర్దేశం; వంశపారంపర్య రాజకీయాలపై ఆగ్రహం

India

ప్రతి బిజెపి కార్యకర్త దేశ కలలకు ప్రతినిధి అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వ్యాఖ్యానించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ 42వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కాశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకూ, కచ్ నుంచి కోహిమా వరకు ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ మంత్రంతో బీజేపీ నడుస్తుందని మోడీ పేర్కొన్నారు.

On the occasion of the 42nd founding anniversary of the BJP, Prime Minister Modi directed the activists to spend their time for the country. Modi also lashed out at the opposition parties' hereditary politics.