మోడీకి ప్రాణహాని, హత్యకుట్ర బీజేపీ ధ్వజం.. ప్రధాని రక్షణకోసం ప్రాణాలైనా అర్పిస్తానన్న పంజాబ్ సీఎం

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పంజాబ్ పర్యటనలో భద్రతా వైఫల్యంపై బిజెపి నాయకులు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న సమయంలో మోడీ పర్యటనలో ఎలాంటి భద్రత వైఫల్యాలు లేవని పేర్కొన్న పంజాబ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చరణ్ జిత్ సింగ్ చన్నీ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భద్రత విషయంలో ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

BJP targeting ruling congress in punjab, allegations that Modi's life threatening, assassination plan by congress. Punjab CM says that he will sacrifice his life for the protection of the Prime Minister.