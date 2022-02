బీజేపీ అంటే భారతీయ ఝగ్డా పార్టీ; బీజేపీ కుట్రలకు దూరంగా ఉండండి: అఖిలేష్ యాదవ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అధికార పార్టీ అబద్ధాలను వ్యాప్తి చేస్తుందని, వర్గాల మధ్య ఘర్షణ మరియు విభేదాలకు కారణమవుతుందని ఆరోపించారు. బీజేపీకి ఈ ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పాలన్నారు.

English summary

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has lashed out at the BJP. He said the ruling party in Uttar Pradesh was spreading lies and that the BJP was the bharatiya jhagda party.