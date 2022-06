కిలో తగ్గితే రూ.వెయ్యి కోట్లు.. ఎంపీకి గడ్కరీ బంపర్ ఆఫర్.. 5 నెలల్లో 15 కిలోలు తగ్గి

India

oi-Shashidhar S

ఉజ్జయిని బీజేపీ ఎంపీ అనిల్ ఫిరోజియా.. హెవీ వెయిట్.. దాదాపు 127 కిలోలు ఉండేవారు. ఈ ఏటా ఫిబ్రవరిలో కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కలిశారు. ఆ సమయంలో గడ్కరీ వెయిట్ లాస్ గురించి మాట్లాడారు. బరువు తగ్గితే నియోజకవర్గానికి నిధులు మంజూరు చేస్తానని చెప్పారు. దీంతో అతను బరుతు తగ్గేందుకు విశ్వ ప్రయత్నమే చేశారు. అలా చివరికీ 15 కిలోల వరకు తగ్గారు.

English summary

Ujjain BJP MP Anil Firojiya claimed he lost 15 kg since February when Union Minister Nitin Gadkari had promised to clear ₹1,000 crore for the development of Ujjain for every kg that Firojiya lost