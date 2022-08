India

oi-Garikapati Rajesh

2014లో ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర దామోదరదాస్ మోడీ బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్టారు. అప్ప‌టినుంచి దేశ‌వ్యాప్తంగా పెద్ద‌నోట్ల ర‌ద్దు, జీఎస్టీ, విదేశాల నుంచి న‌ల్ల‌డ‌బ్బు వెన‌క్కి తీసుకురావడంక‌న్నా ఎక్కువ చ‌ర్చ‌నీయాంశ‌మైన అంశం ఏదైనా ఉందా? అంటే అది జ‌మిలి ఎన్నిక‌లు ఒక్క‌టే. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల‌కు, లోక్‌స‌భ‌కు ఒకేసారి ఎన్నిక‌లు నిర్వ‌హించి వ్య‌యాన్ని గ‌ణ‌నీయంగా త‌గ్గించ‌డం.. తద్వారా అభివృద్ధి ప‌నుల‌కు ఆటంకాలు ఏర్ప‌డ‌కుండా చూసుకోవడమనేది ఎన్డీయే ప్ర‌భుత్వ ఆలోచ‌న‌గా ఉంది.

English summary

Union Law Minister Kiran Rijuju revealed in the current session of Parliament that he has asked the Law Commission to prepare a road map for the Jamili elections.