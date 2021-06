Lover: పెళ్లి కూతురి ఇంటికి లేడీ గెటప్ తో ప్రియుడు, ఊడి వచ్చేసిన విగ్, సినిమా స్టైల్లో, గూబ గుయ్ !

India

oi-Mallikarjuna

వారణాసి/ చెన్నై/హైదరాబాద్: తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో దగ్గర అయిన జబర్దస్త్ కామిడీ షోలో దాదాపుగా అందరు నటులు లేడీ గెటప్స్ వేశారు. గెటప్ శీను లేడీ గెటప్ వేస్తే ఆ క్కిక్కేవేరప్ప అంటారు జబర్దస్త్ షో అభిమానులు. అచ్చం గెటప్ శీను గెటప్ లో ఓ ప్రేమికుడు లేడీ గెటప్ వేశాడు. ఇది ఏదో టీవీ షోకు మాత్రం కాదు. పెళ్లి చేసుకుంటున్న తన ప్రియురాలికి నచ్చచెప్పడానికి, ఆమెను తనతో పిలుచుకుని వెళ్లడానికి ఆ ప్రేమికుడు నానా తంటాలు పడ్డాడు. నీట్ గా ముఖానికి షేవింగ్ చేుకుని పెదవులకు లిప్ స్టిక్ వేసుకుని కర్లింగ్ హేర్స్ విగ్ పెట్టుకుని, హైహీల్స్ వేసుకుని బ్యూటీపార్లల్ కు వెళ్లి రెఢీ అయిపోయాడు. అచ్చం అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారో అచ్చం అలాగే తయారై ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. ప్రియురాలి రూమ్ లో ఆమెతో రహస్యంగా మాట్లాడటానికి వెలుతున్న సమయంలో గ్రహాలు మొత్తం రివర్స్ కావడంతో ప్రియుడు తల మీద ఉన్న విగ్ ఊడిపోయింది. అంతే పెళ్లి కూతురి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లు ఇక్కడ ఏదో జరగరానిది జరుగుతోందని ప్రియుడిని పట్టుకుని అతనికి మడత ఖాజా తినిపించి గూబ గుయ్ మనిపించారు.

English summary

Girlfriend: People can go to any lengths for love and a striking example of it was recently seen in Uttar Pradesh’s Bhadohi where a young man disguised himself as a woman to sneak into his girlfriend’s home.