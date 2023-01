Wife: అర్దరాత్రి భార్యను బయటకు పిలుచుకుని వెళ్లాడు, ఊరి బయట ఏం చేశాడంటే ?

India

భువనేశ్వర్/ఒడిశా: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు చాలాకాలం సంతోషంగా కాపురం చేశారు. కొంతకాలంగా భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత అతని భార్య బయట తిరుగుతోందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. చుట్టుపక్కల వాళ్లు, స్నేహితులు భార్య గురించి పలు విషయాలు చెప్పడంతో భర్త రగిలిపోయాడు. భార్యను కంట్రోల్ పెట్టడానికి భర్త అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అయితే మధ్యలో భర్త అతని ప్లాన్ మార్చుకున్నాడు. భార్య విషయంలో ఆమె భర్త రివర్స్ లో స్కెచ్ వేశాడు.

English summary

The husband called his wife in the middle of the night and strangled her to death in Bhuvaneswar.