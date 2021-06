CD girl: మాజీ మంత్రి రాసలీలల కేసు, పీజీ లేడీ తండ్రి పిటిషన్ కొట్టేసిన హైకోర్టు, స్టేట్ మెంట్ తో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: కర్ణాటక మాజీ మంత్రి, బీజేపీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే రమేష్ జరాకిహోళి, సీడీ గర్ల్ రాసలీలల కేసు మరో మలుపు తిరిగింది. తన కుమార్తె ఇచ్చిన స్టేట్ మెంట్ ను పరిగణలోకి తీసుకుని విచారణ చెయ్యకూడదని ఆ అమ్మాయి తండ్రి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. మాజీ మంత్రి రమేష్ జరాకిహోళి రాసలీలల సీడీలో ఉన్న బెంగళూరు పీజీ గర్ల్ తండ్రి వేసిన పిటిషన్ ను కర్ణాటక హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఇప్పటికే ఆ అమ్మాయి న్యాయమూర్తి ముందు ఏం జరిగింది అనే విషయంపై స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చింది.

English summary

CD girl: The Karnataka High Court has dismissed the petition filed by the father of the complainant in the CD case involving former minister Ramesh Jarkiholi. The petition challenged the statement of the complainant under section 164 of CrPC.