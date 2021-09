India

oi-Srinivas Mittapalli

నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ(NDA)లోకి మహిళలకూ ప్రవేశం కల్పించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రతిపాదనకు త్రివిధ దళాల అధిపతులు అంగీకరించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భారతి సుప్రీం కోర్టుకు ఈ విషయాన్ని నివేదించారు. 'ఈ విషయాన్ని పంచుకోవడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది... ఇకపై ఎన్‌డీఏలోకి మహిళలకూ ప్రవేశం ఉంటుంది.' అని ఐశ్వర్య భారతి పేర్కొన్నారు.

English summary

The Central Government has decided to admit women to the National Defense Academy (NDA). The heads of the three forces agreed to the proposal. Central Government Solicitor General Aishwarya Bharathi reported the matter to the Supreme Court