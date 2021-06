Delta Plus Variant : ఆ ఏడు రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కీలక లేఖ-తక్షణం ఆ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశం...

India

డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్‌ పట్ల కేంద్రం అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటికిప్పుడు దీనితో పొంచి వున్న ముప్పేమీ లేకపోయినప్పటికీ దీర్ఘకాలంలో పంజా విసురుతుందేమో అన్న అనుమానం,ఆందోళన నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ వ్యాప్తిని ఆదిలోనే అరికట్టేలా కేంద్రం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు సూచిస్తోంది. తాజాగా ఏడు రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు లేఖలు రాసిన కేంద్రం డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ కట్టడిపై కీలక సూచనలు చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ రాజేష్‌ భూషణ్‌ పేరిట రాష్ట్రాలకు లేఖలు అందాయి.

The center is taking precautionary measures to prevent the spread of the Delta Plus variant in the country. The Center, which has recently written letters to the Chief Secretaries of the seven states, has made key suggestions on the Delta Plus variant. To this end, letters have been received by the states in the name of Union Health Secretary Shri Rajesh Bhushan.