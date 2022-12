India

oi-Rajashekhar Garrepally

ముంబై: వాణిజ్య రాజధాని ముంబై విమానాశ్రయం ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయింది. భారీ ఎత్తున క్యూలలో ప్రయాణికులు పడిగాపులు గాస్తున్నారు. ముంబై ఎయిర్‌పోర్టు టెర్మినల్ 2 వద్ద కంప్యూటర్ సిస్టమ్ క్రాష్ అవడమే ఇందుకు కారణం. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మాన్యువల్ మోడ్‌లో చెక్-ఇన్‌లు జరుగుతున్నందున క్యూలు పెరిగిపోయాయి.

ఈ కారణంగా ఫ్లైట్ టేకాఫ్ షెడ్యూల్‌ను కూడా ఇది ప్రభావం చేసే అవకాశం ఉంది. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రెండు టెర్మినల్స్‌లో ఒకటి, T2 ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ విమానాలతో వ్యవహరిస్తుంది. కానీ దేశీయ మార్గాల కోసం కూడా ఉంది.

సాయంత్రం 6 గంటల ముందు.. 'ప్రయాణికులు ఒక గంట నుంచి సామాను తీసుకోవడం కోసం వేచి ఉండవలసి వస్తుంది' అని మిర్రర్ నౌ నివేదించింది. ఢిల్లీలో ఉన్న విమానాశ్రయం తర్వాత ముంబైలోని విమానాశ్రయం భారతదేశంలో రెండవ అత్యంత రద్దీగా ఉండే విమానాశ్రయం కావడం గమనార్హం.

The sheer timing of you placing your bag for check in and all systems going down at that exact moment at Mumbai Airport @CSMIA_Official! 😶



Complete standstill and this is how we begin the weekend!