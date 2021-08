Cheating: లడ్డూ సైజులో. బుట్టబొమ్మ కాదు గుండ్రాయి బొమ్మ, మనోడికి గుడ్డు పెట్టించింది, పెళ్లి పేరుతో !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/దిండుగల్/పుదుచ్చేరి: వ్యాపారం చేస్తూ బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్న యువకుడు పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు చూస్తున్న అమ్మాయిలు నచ్చకపోవడంతో ఆ యువకుడి పెళ్లి త్వరగా జరగకుండా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. మంచి అమ్మాయి చిక్కాలంటే తనకు మ్యాట్రిమోనీ డీలింగ్ కరెక్టు అని అనుకున్న ఆ యువకుడు గౌరీ మ్యాట్రిమోనీ సంస్థ నిర్వహకులను సంప్రధించాడు. పుదుచ్చేరిలో పాలరాతి రంగులో తెల్లగా మిలమిలలాడిపోతున్న గుండ్రాయి లాంటి మహిళ ఫోటోలు అతనికి చిక్కాయి. పాలరాతి రంగులో గుండ్రాయి లాగా ఉన్న యువతి పెళ్లికి సిద్దంగా ఉందని ఆ వ్యాపారికి తెలిసింది. అంతే బంధువులను వెంటపెట్టుకుని ఎగేసుకుంటూ ఆమె ఇంటి ముందు వాలిపోయాడు. అక్కడ జరిగిన హైడ్రామాతో వెంటనే పాలరాతి బొమ్మ, ఆ వ్యాపారి నిశ్చితార్థం చేసుకోవాలసి వచ్చింది. పెళ్లి చేసుకుంటున్న అమ్మాయికి నిశ్చితార్థం సందర్బంగా పెద్ద బంగారు గొలుసు, పట్టు వస్త్రాలు. చేతి ఖర్చుల కోసం రూ. 25 వేలు ఇచ్చాడు. అక్కడ సీన్ కట్ చేసి ఆరు నెలల వరకు గుండ్రాయి బొమ్మ కనపడలేదు. సినిమా స్క్రిప్టు టైపులో అనేక స్కెచ్ లు వేసిన వ్యాపారి తనతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న పాలరాతి బొమ్మను పట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్ వరకు లాక్కొన్ని వెళ్లడంతో కథ రసవత్తరంగా మారింది.

Illegal affair: ప్రియుడు రాజాతో భార్య రాణి వన్స్ మోర్, పాపం భర్త తంగవేల్, భార్య స్కెచ్ తో !

English summary

Cheating: The youth handed over to the police a woman who has swindled money by buying jewelry claiming to be getting married in Dindigul.