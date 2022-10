చెక్ బౌన్స్ లకు చెక్; సంచలననిర్ణయం దిశగా కేంద్రం; ఇక అలా చెక్కులిస్తే కష్టమేనట!!

India

చెక్ బౌన్స్ కేసులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి, చెక్ బౌన్స్ వ్యవహారాలకు చెక్ పెట్టడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. చెక్ బౌన్స్ కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా వీటికి చెక్ పెట్టడానికి సిద్ధమైన కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఈమేరకు సమాలోచనలు జరుపుతోంది. చెక్ బౌన్స్ వ్యవహారంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న కేసులను దృష్టిలో పెట్టుకొని, ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సాధించింది కేంద్రం.

The Center will take a sensational decision to check for cheque bounces. The center will take a decision to direct payment of the money in other bank accounts of the person whose cheque has bounced.