ముంబై ఇండియన్స్ కొంప ముంచిన ఛీర్ గల్స్.!ఎనిమిది మ్యాచ్ ల్లో ఓటమికి కారణం వాళ్లేనట.!!

హైదరాబాద్ : పాటలో రాగం ఉండాలి.. యువత పార్టీలో మత్తు ఉండాలి.. బైక్ రైడింగ్ లో వేగం ఉండాలి..ప్రియురాలి చూపులో మైకం ఉండాలి.. అదే క్రికెట్ ఆటలో ఐతే కిక్కు ఉండాలి. ఆ కిక్కు ఉంటేనే స్టేడియం బౌండ్రీ లైన్లో ఫోర్లు, స్టేడియం బైట సిక్సర్లు పడుతుంటాయి. అప్పుడే ప్రేక్షకుల్లో కేరింతలు, చప్పట్లు కట్టలు తెంచుకుంటాయి. వీటన్నిటికి ఛీర్ గల్స్ నృత్య విన్యాసాలు తోడైతే ఆ కిక్కు వేరే లెవల్ లో ఉంటుంది. బ్యాట్స్ మన్ కొట్టే ప్రతి ఫోర్ కి, ప్రతి సిక్సర్ కి ఛీర్ గల్స్ వేసే లయబద్దమైన స్టెప్పులు ప్రేక్షకులతో పాటు బాట్స్ మెన్ లకు ఉత్తేజపూరితంగా ఉంటుంది.

English summary

The Mumbai Indians team seems to be in deep frustration with the absence of the Cheer Girls on the field in the 2022 season. That's why the team has lost eight matches so far.