ఛత్తీస్‌గఢ్ అడవులు మరోసారి కాల్పుల మోతతో దద్దరిల్లాయి. బస్తర్ జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు,మావోయిస్టులకు మధ్య భీకర కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ కాల్పుల్లో మావోయిస్ట్ అగ్ర నేత జోగా హతమయ్యారు. మావోయిస్టు పార్టీలో డిప్యూటీ కమాండర్ హోదాలో జోగా పనిచేస్తున్నారు.

దర్భా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎలంగ్నర్ ప్రాంతంలో మావో కదలికలపై ఇంటలిజెన్స్ టీమ్ పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. దీంతో బస్తర్ జిల్లా రిజర్వ్ గార్డ్(డీఆర్‌జీ),సీఆర్పీఎఫ్ దళాలు రంగంలోకి దిగి జాయింట్ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో బుధవారం(జూన్ 30) ఉదయం 8.30గంటల సమయంలో భద్రతా బలగాలకు,మావోయిస్టులకు మధ్య కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి.

దాదాపు 45 నిమిషాల పాటు ఇరు వర్గాల మధ్య కాల్పులు జరిగాయి. అనంతరం ఆ ప్రాంతంలో సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించగా మావోయిస్టు అగ్ర నేత జోగా మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. జోగా పలు కేసుల్లో వాంటెడ్‌గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయనపై భారీ క్యాష్ రివార్డు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఘటనా స్థలం నుంచి పిస్టల్,303 రైఫిల్,వైర్‌లెస్ సెట్,మావోయిస్టు సాహిత్యాన్ని భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

బస్తర్ అడవుల్లో భారీ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేపట్టినట్లు అక్కడి సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ పోలీస్ దీపక్ ఝా తెలిపారు. బస్తర్ ఐజీ సుందర్రాజ్ మాట్లాడుతూ... జూన్ నెలలో మొత్తం ఏడుగురు సీనియర్ మావోయిస్టుల మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుత వానా కాలంలోనూ సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు.

ఛత్తీస్‌గఢ్ అడవుల్లో ఇటీవలి కాలంలో వరుస ఎన్‌కౌంటర్లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో సుకుమా-బీజాపూర్ సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టులు చేసిన దాడిలో 22 మంది జవాన్లు చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటినుంచి భద్రతా బలగాలు మావోయిస్టులపై మరింత ఫోకస్ పెట్టాయి.ఎక్కడ ఏ చిన్న సమాచారం అందినా వెంటనే ఆ ప్రాంతాన్ని జల్లెడ పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వరుస ఎన్‌కౌంటర్లు జరుగుతున్నాయి.

The Maoist deputy commander Joga killed in the encounter on Wednesday in Chhattisgarh.The security personnel recovered one pistol, one .303 rifle, a wireless set, a large quantity of daily use items and Maoists literature from the spot.