షిండే టైం వచ్చింది - సభలో బల నిరూపణ : అసెంబ్లీ ప్రత్యేక భేటీ - ప్రధాని అభినందనలు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

మహారాష్ట్రలో పది రోజులుగా సాగుతున్న రాజకీయ సంక్షోభం ఒక కొలిక్కి వచ్చింది. నూతన ముఖ్యమంత్రిగా అనూహ్యంగా శివసేన తిరుగుబాటు నేత ఏక్ నాధ్ షిండే ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. ఊహించని విధంగా మాజీ సీఎం..బీజేపీ నేత ఫడ్నవీస్ డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణం చేసారు. ఇక, ఇప్పుడు షిండే సీఎంగా బల పరీక్ష ఎదుర్కోబోతున్నారు. తనకు ఉన్న మద్దతును శాసనసభలో నిరూపించుకొనేందుకు గవర్నర్ ఆదేశించారు. ఇందు కోసం ఈ నెల 2,3 తేదీల్లో మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది.

English summary

Special Session Of Maharashtra Assembly On July 2 and 3, On the first day of the Assembly session, the Speaker elections will be completed.