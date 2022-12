Church: వీళ్లకు ఏసు ప్రభువు ఏం చేశారు ?, చర్చి డోర్లు పగలగొట్టి జీసస్ విగ్రహాలు, ఊయల, ఫర్నీచర్ !

India

బెంగళూరు/ మైసూరు: క్రిస్మస్ పండుగ సందర్బంగా ప్రపంచ దేశాల్లో చర్చీల్లో క్రైస్తవ సోదరులు ప్రత్యేక పూజలు చేసి పండుగ జరుపుకున్నారు. భారతదేశంలోని క్రైస్తవులు అందరూ మూడు రోజుల క్రితం చాలా గ్రాండ్ గా క్రిస్మస్ పండుగ జరుపుకున్నారు. అయితే ఓ చర్చిలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ప్రవేశించి జీసస్ విగ్రహాలు, చర్చిలో ఫర్నీచర్ ద్వంసం చెయ్యడం కలకలం రేపింది. చర్చిలోని విగ్రహాలు, గాజు గ్లాసులు మొత్తం ద్వంసం చేశారు. చర్చి వెనుక వైపు నుంచి నిందితులు లోపలికి వెళ్లారు.

English summary

Christmas: The accused who broke down the back doors of the church and vandalized the statues of Lord Jesus near Mysuru in Karnataka.