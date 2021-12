Girl: మైనర్ మీద అత్యాచారం చేసిన చర్చి ఫాదర్, హ్యాపీగా వీడియోలు, ఫోటోలు తీసిన ఫాదర్ భార్య!

India

oi-Mallikarjuna

సూరత్: చర్చిలో ఫాదర్ గా పని చేస్తున్న వ్యక్తి ఆ ప్రాంతంలోని ఆ మతానికి చెందిన వారి దగ్గర ఇప్పుడిప్పుడే మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు. చర్చి ఫాదర్ కు ఇప్పటికే వివాహం అయ్యింది. భార్యతో కలిసి కాపురం చేస్తున్న చర్చి ఫాదర్ క్రమం తప్పకుండా చర్చిలో ప్రార్థనలు చేస్తున్నాడు. స్థానికంగా నివాసం ఉంటున్న క్రైస్తవులు ఆ చర్చిలో ప్రార్థనలు చెయ్యడానికి వెళ్లి వస్తున్నారు. స్థానికంగా నివాసం ఉంటున్న యువతి ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చర్చిలో ప్రార్థనలు చెయ్యడానికి వెలుతోంది.

వయసు వస్తున్న యువతి మీద కన్ను వేసిన ఆ చర్చి ఫాదర్ ఆమెను ఒంటరిగా చర్చికి రావాలని మాయమాటలు చెప్పాడు. ప్రార్థనలు చెయ్యడానికి వెళ్లిన యువతి మీద చర్చి ఫాదర్ అత్యాచారం చేశాడు. అయితే చర్చి ఫాదర్ యువతి మీద అత్యాచారం చేస్తున్న సమయంలో అతని భార్య ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి పదేపదే ఆమెను తన భర్త కోరికలు తీర్చాలని టార్చర్ చేస్తున్నదని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Girl: A 16-year-old girl was allegedly raped by a 39-year-old pastor of a church in Songadh taluka in Tapi district of Gujarat. Shockingly, the wife of the pastor in question took videos and photos of the alleged sexual assault to blackmail the minor.