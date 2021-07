CI wife: నెల ముందు స్వీటి మాయం, పట్టించుకోని సీఐ, ఆ ఇంట్లో అస్తిపంజరం, ఏం జరిగిందంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/ వడోదర/ చెన్నై: పోలీస్ ఇన్స్ పెక్టర్ గా పని చేస్తున్న అధికారి భార్య మాయం అయ్యి 40 రోజులకు పైగా అవుతోంది. తన భార్య కనపడకుండా పోయింది అని సాటి పోలీసు అధికారులకు లేటుగా ఫిర్యాదు చేసిన ఆ ఇన్స్ పెక్టర్ తాపీగా ఉంటున్నాడు. భార్య కనపడటం లేదని కొంచెం కూడా ఫీలింగ్ లేకుండా ఆ ఇన్స్ పెక్టర్ తిరగడంతో సాటి పోలీసులకు అతని మీద అనుమానం వచ్చింది. ఇదే సమయంలో పాడుపడిన ఇంటిలో అస్తిపంజరం గుర్తించిన పోలీసులు షాక్ అయ్యారు. అదే ఇంటిలో చిక్కిన కొన్ని వస్తువులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పాడుపడిన ఇంటిలోని అస్తిపంజరం ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కు పంపించారు. మాయం అయిన ఇన్స్ పెక్టర్ కూతురు రక్తనమూనాలు సేకరించిన పోలీసులు డీఎన్ఏ పరీక్షలకు పంపించారు. మహిళ మాయం అయిన కేసులో ఇప్పుడు ఆమె శవం కూడా చిక్కకుండా పోలీసు తెలివి చూపించాడని ఆ పోలీస్ ఇన్స్ పెక్టర్ ప్రధాన నిందితుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొవడం కలకలం రేపుతోంది.

English summary

Gujarat: Forty days after his wife went missing under mysterious circumstances, police inspector Ajay Desai is now being considered a suspect by the investigators in Vadodara.