రాంచి: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ.. ఇవ్వాళ జార్ఖండ్‌లో పర్యటిస్తోన్నారు. అక్కడ రెండు సబ్ డివిజనల్ న్యాయస్థానాలను ప్రారంభించారు. సరైకేలా-ఖర్సవాన్ జిల్లాలోని చండిల్, గర్వాలోని నగర్ ఉంటరిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ రెండు సబ్ డివిజనల్ కోర్టులను ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించారు. దీనికోసం రాంచిలోని డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం జ్యుడీషియల్ అకాడమీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

English summary

CJI NV Ramana inaugurated the Two Sub-Divisional Court in Jharkhand. He said that the false narratives are created about the supposed easy lives led by judges.