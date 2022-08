సీజేఐ ఎన్వీ రమణ వారసుడుగా : సిఫార్సు చేయాలంటూ - ఆయనకే ఛాన్స్..!!

India

oi-Sai Chaitanya

సుప్రీం ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఆయన స్థానంలో కొత్తగా ఎవరిని ఎంపిక కానున్నారనే దాని పైన క్లారిటీ వచ్చింది. జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఈ నెల 26న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఆయన స్థానంలో కొత్త వారికి బాధ్యతలు అప్పగించే అంశం పైన కేంద్రం ప్రస్తుత సీజేఐ ఎన్వీ రమణ నుంచి అభిప్రాయం కోరింది. కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి ఈ మేరకు సిఫార్సు కోరుతూ లేఖ రాసారు. దీని పైన సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం సమావేశమైంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తితో పాటుగా ఖాళీగా ఉన్న న్యాయమూర్తుల భర్తీ పైన చర్చించింది.

English summary

next Chief Justice of India (CJI) as the incumbent CJI, NV Ramana, will be retiring on 26 August. Justice UU Lalit is set to take oath as the next CJI on 27 August.