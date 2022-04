బొగ్గు కొరత: పడిపోతున్న నిల్వలు, విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ప్రభావం.. దేశంలో ఇలా.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లెక్కలివే...

India

విద్యుత్ ఉత్పత్తి బొగ్గు లేదంటే నీటితో అవుతుంది. అయితే వర్షాకాలంలో అయితే హైడల్ ప్రొడక్షన్ బాగుంటుంది. వేసవిలో అయితే థర్మల్ మీద ఆధారపడాల్సిందే. అయితే దేశంలో బొగ్గు సంక్షోభం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో విద్యుత్ కోతలు తప్పేలా ఉండటం లేదు. బొగ్గు కొరత వల్ల థర్మల్ పవర్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. దేశంలో 150 థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లు ఉంటే 81 కేంద్రాల్లో స్టాక్ తీవ్రస్థాయికి చేరిందని సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా పేర్కొంది. దీంతో గృహవసరాలకు విద్యుత్ వినియోగం ప్రమాదంలో పడింది. ప్రైవేట్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం 54 ప్లాంట్లలో 28 కేంద్రాల్లో క్రిటికల్ స్థాయికి చేరిందని వివరించింది.

English summary

coal crisis: India is on the verge of an unprecedented power crisis as thermal power plants across the country are grappling with coal shortages.