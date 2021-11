యూపీలో ప్రచారానికి శ్రీకారం.!అక్కడ ప్రభావం చూపించగలిగితే పూర్వవైభవం ఖాయమన్న ప్రియాంక.!

India

oi-Harikrishna

లక్నో/హైదరాబాద్ : ఉత్తర ప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు రెఢీ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సారి అధికారం చేపట్టే దిశగా పక్కా స్కెచ్ తో అడుగులేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రెటరీ, ఉత్తర ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ ప్రియాంకా గాంధీ నేతృత్వంలో ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు కాంగ్రెస్ నేతలు. యోగి ప్రభుత్వంలోని వైఫల్యాలను అస్త్రాలుగా మలుచుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్తే అనుకూల వాతావరణం ఉంటుందని ప్రియాంక పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేసారు. అంతే కాకుండా బుందేల్ ఖండ్‌పై ప్రభావం చూపించగలిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వవైభవం తప్పదని ప్రియాంక స్పష్టం చేస్తున్నరు.

English summary

Priyanka directed the party leaders that there would be a favorable atmosphere if Yogi could turn the failures of the government into weapons and go public. Apart from that, Priyanka has made it clear that the Congress party will need precedent if it can make an impact on Bundelkhand.