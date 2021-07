భారత్ లో పెరుగుతున్న కొత్త కేసులతో ఆందోళన .. తాజాగా 44,230 కొత్త కేసులు, 555 మరణాలు !!

India

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి పంజా విసురుతూనే ఉంది. గత కొద్దిరోజులుగా కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. గత 24 గంటల్లో భారతదేశం 44,230 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇక గత 24 గంటల్లో 555 కరోనా మరణాలు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం మరణాలు 4.23 లక్షలుగా ఉంది. తాజాగా నమోదైన కేసులతో కలిపి భారతదేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఇప్పుడు 3.15 కోట్లుగా ఉంది.

టీకాలు తీసుకున్న వారికి సవాల్ గా కరోనా డెల్టా వేరియంట్ .. భారీగా కేసులు, సాక్ష్యాలివే... బీ అలెర్ట్ !!

India added 44,230 new coronavirus cases over the last 24 hours - the highest cases in nearly two weeks -while deaths from COVID-19 rose by 555. The country's overall caseload now stands at 3.15crore, while total fatalities are at 4.23lakh.