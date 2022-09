‘పేసీఎం’ పోస్టర్లు అంటించిన డీకే శివకుమార్, సిద్దరామయ్య సహా నేతల అరెస్ట్

India

oi-Rajashekhar Garrepally

బెంగళూరు: కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మైకి వ్యతిరేకంగా 'PayCM' పోస్టర్లకు సంబంధించి కర్ణాటకలోని రాష్ట్ర పార్టీ చీఫ్ డీకే శివకుమార్, ప్రతిపక్ష నాయకుడు సిద్ధరామయ్య, రణదీప్ సింగ్ సూర్జేవాలా సహా పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులను శుక్రవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

'పేసీఎం' పోస్టర్ నిరసన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతుంది. ఇది ఈ "40% అవినీతి ప్రభుత్వానికి" వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ప్రచారమని సిద్ధరామయ్య పేర్కొన్నారు. నిర్బంధంలో ఉన్న ఇతర నేతలు బీకే హరిప్రసాద్, ప్రియాంక్ ఖడ్గే ఉన్నారు.

బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ప్రచారంలో భాగంగా బెంగళూరు అంతటా కర్ణాటక సీఎం బసవరాజ్ బొమ్మై చిత్రంతో కూడిన 'PayCM పోస్టర్'లను కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేసింది. "40% సర్కార్" పోస్టర్లు ప్రస్తుత బీజేపీ పాలనలో 40 శాతం కమీషన్ రేటును ఎలా ప్రమాణం చేసిందో హైలైట్ చేస్తున్నారు.

#WATCH | Karnataka: Congress leaders, including party's state chief DK Shivakumar, LoP Siddaramaiah and MP Randeep Singh Surjewala, pasted 'PayCM' posters against CM Basavaraj Bommai in Bengaluru earlier this evening. They were later detained pic.twitter.com/rOaMp2gCeZ

'శాసనసభలో మమ్మల్ని ఎదుర్కోలేక, చర్చకు అవకాశం ఇవ్వకుండా హడావుడిగా సమావేశాన్ని ముగించి, సమావేశాన్ని పొడిగించాలన్న మా అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చారు' అని సిద్ధరామయ్య వరుస ట్వీట్లలో బీజేపీ, సీఎం బొమ్మైలను టార్గెట్ చేశారు. రాష్ట్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అవినీతి మాత్రమే కాదు, పిరికిది కూడా అని ఆయన విమర్శించారు.

Yes, this ('PayCM' poster protest) will continue in the entire state. This is a campaign by the Congress party against this "40% corruption government": Karnataka LoP Siddaramaiah, after being detained https://t.co/mn7I9Bj98T pic.twitter.com/6hJSU6RPFk