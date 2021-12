ఈశాన్య రాష్ట్రాల ఉపఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలుపు ఎఫెక్ట్; మణిపూర్ లో కాంగ్రెస్ కు ఎదురీత తప్పదా?

India

oi-Dr Veena Srinivas

మణిపూర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎదురీదాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందా? ఇటీవల ఈశాన్య రాష్ట్రాల ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు భవిష్యత్తు ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపించనున్నాయా? మణిపూర్ రాష్ట్రంలో బిజెపిని భూస్థాపితం చేయాలని చూస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తాజా ఉప ఎన్నికల ఫలితాలతో డీలా పడుతుందా? కాంగ్రెస్ గడ్డు పరిస్థితి ఎదుర్కోనుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

మణిపూర్ ఎన్నికలపై బీజేపీ నజర్; 'గో టు విలేజ్ 2.0'ని ప్రారంభించిన జేపీ నడ్డా, మణిపూర్ సీఎం

English summary

The clean sweep of the BJP and its allies in the Northeastern by-election results announced recently gave a big shock to congress. political analysts says that the Congress chances in the 2022 Manipur Assembly elections may be affected.