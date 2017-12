సన్మాన పత్రమా?: 2జీ కేసులో కాంగ్రెస్ వైఖరిపై జైట్లీ ఫైర్

న్యూఢిల్లీ: 2జీ స్పెక్ట్రమ్ కేసులో పటియాలా హౌస్ కోర్టు తీర్పుపై కేంద్రమంత్రి అరుణ్ జైట్లీ స్పందించారు. ఈ తీర్పును కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్మాన పత్రంలా భావిస్తోందని, ఆ వైఖరి సరికాదని జైట్లీ వ్యాఖ్యానించారు. తీర్పు వెలువడిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు.

2012లో అవినీతి, మోసపూరిత పాలసీ అని సుప్రీంకోర్టు తేల్చిందని ఈ సందర్భంగా జైట్లీ గుర్తు చేశారు. అంతేగాక అన్ని లైసెన్సులు కూడా నిలిపేసిందన్నారు. 2జీ కేటాయింపులు సక్రమమని కాంగ్రెస్ భావిస్తోందని అన్నారు.

Congress leaders are treating this judgement as some kind of a badge of honor & a certification that it was an honest policy: Arun Jaitley #2GScamVerdict pic.twitter.com/Y6fWNXVW5t