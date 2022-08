India

oi-Garikapati Rajesh

ఆగ‌స్టు 21వ తేదీ నుంచి కొత్త అధ్యక్ష ప‌ద‌వికి ఎన్నిక‌లు జ‌ర‌గ‌బోతున్న‌ట్లు కాంగ్రెస్ వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించాయి. పార్టీకి కొంత‌కాలం నుంచి సోనియా గాంధీనే తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే అధ్య‌క్ష ప‌ద‌వికి పోటీప‌డే విష‌య‌మై రాహుల్ గాంధీ ఇంత‌వ‌ర‌కు ఎటువంటి ప్ర‌క‌ట‌న చేయ‌లేదు. దీంతో ఆ పార్టీలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెల‌కొంది.

English summary

Congress circles have revealed that the election for the new president post is going to be held from August 21.