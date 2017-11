అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రెబల్ స్టార్ డుమ్మా, మాలాశ్రీతో కలిసి డ్యాన్స్ లు, వీడియో వైరల్ !

బెంగళూరు: కర్ణాటకలో శీతాకాల శాసన సభా సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. బెంగళూరులోని విధాన సౌదలో కాకుండా బెళగావిలోని సువర్ణ విదాన సౌధలో శాసన సభా సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. డీఎస్పీ గణపతి ఆత్మహత్య కేసులో సీబీఐ నమోదు చేసిన చార్జ్ షీట్ లో ఏ 1 ముద్దాయిగా ఉన్న మంత్రి కేజే. జార్జ్ రాజీనామా చెయ్యాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది.

శీతాకాల సమావేశాలు వాడి వేడిగా మూడో రోజూ జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర మాజీ మంత్రి, మండ్య నియోజక వర్గం ఎమ్మెల్యే, స్యాండిల్ వుడ్ రెబల్ స్టార్ అంబరీష్ మాత్రం శాసన సభ సమావేశాలకు హాజరుకాకుండా ఓ కన్నడ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమానికి హాజరై నవ్వులపాలైనారు.

#WATCH: Karnataka Cong MLA Ambarish skips assembly session in Belgavi, seen dancing at a music launch in Bengaluru, y'day (Amateur Video) pic.twitter.com/1mmb2mdqoK