ఎన్నికలు జరుగుతున్న ఐదు రాష్ట్రాలలోనూ బీజేపీ ఓడిపోతుంది; ఆ విషయంలో మోడీకి పృధ్వీరాజ్ చవాన్ సవాల్

ఎన్నికలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాలలో బీజేపీ తీరుపై కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. బిజెపికి ప్రజల వద్దకు వెళ్లి చేసిన అభివృద్ధిని చెప్పుకోవడానికి ముఖం లేదని మండిపడుతున్నాయి. ఎందుకంటే బీజేపీ హయాంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదని, అందుకే బీజేపీ టెర్రరిజం వంటి వ్యాఖ్యలతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతుందని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎద్దేవా చేస్తున్నారు. తాజాగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు మరియు మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి పృథ్వీరాజ్ చవాన్ సోమవారం భారతీయ జనతా పార్టీని ఉద్దేశించి విరుచుకుపడ్డారు.

ప్రధాని మోడీ ఎన్నికల సీజన్‌లో మాత్రమే ఉగ్రవాదం గురించి మాట్లాడతారు: యూపీ ప్రచారంలో ప్రియాంకాగాంధీ

Congress leader and former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan has said that the BJP will lose in all the five states where elections are being held. Prime Minister Modi has been challenged over terrorist remarks.