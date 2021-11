బీజేపీ బాటలోనే కాంగ్రెస్-పెట్రోల్, డీజిల్ పై వ్యాట్ తగ్గింపు-అయినా కనికరించని జగన్, కేసీఆర్

India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి కానుక పేరుతో పెట్రోల్, డీజిల్ పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటన చేసింది. అదే కోవలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వ్యాట్ తగ్గించుకుంటే ఆ మేరకు వినియోగదారులకు ఊరట లభిస్తుందని పేర్కొంది. కానీ కేంద్రం సూచనను బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు మాత్రమే పాటించాయి. మిగతా పార్టీలు అధికారంలో ఉన్న రాష్టాలు మాత్రం మౌనం వహించాయి. కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్టాలు కూడా అదే బాట పట్టాయి.. దీంతో తెలుగు రాష్టాలపై బీజేపీ ఒత్తిడి పెంచుతోంది.

English summary

after central govt's excise duty cut on fuel and following by bjp ruling states vat cut, now congress ruling states also announcing vat cuts. hence, bjp put pressure on vat cut from telugu states governments.