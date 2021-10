197 రోజుల కనిష్టానికి కరోనా యాక్టివ్ కేసులు .. భారత్ లో కరోనా తాజా పరిస్థితి ఇదే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతూనే ఉంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 24,354 కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది నిన్నటి నుండి 8.8 శాతం స్వల్పంగా తగ్గింది. గత 24 గంటల్లో కనీసం 234 మంది కరోనా కారణంగా మరణించారు. గడచిన 24 గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా 14.29 లక్షల మందికి కరోనా వైరస్ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

ఏపీ స్కూల్స్ లో కరోనా తిష్ట ; కేసులు అధికంగా ఉన్న జిల్లాలోనే; నవోదయ స్కూల్ లో 21 మందికి పాజిటివ్

English summary

Corona outbreak continues in India. In the last 24 hours, 24,354 new Covid-19 cases were reported in India. At least 234 people have died . The active case load in India is 2,73,889