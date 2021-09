మళ్ళీ 20 వేలను దాటిన కరోనా కేసులు; 23,529 కొత్త కేసులు, 311 మరణాలు.. ఆ రాష్ట్రమే కారణం

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో మరోమారు 20 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. గత రెండు రోజులుగా 20 వేల దిగువకు నమోదైన కొత్త కేసులు ఈరోజు మళ్ళీ 20000 దాటి నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా కేరళ రాష్ట్రం భారీ సంఖ్యలో కొత్త కేసుల నమోదుకు కారణంగా మారింది. భారత దేశంలో కరోనా వైరస్ కేసులలో గత రోజు గణాంకాల కంటే తాజా కేసుల పెరుగుదల దాదాపు 25 శాతం పెరగడం కనిపిస్తుంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 23,529 కేసులు నమోదయ్యాయి.ఇదిలా ఉంటే కొత్త కేసుల కంటే రికవరీలే ఎక్కువగా నమోదు కావడం భారతదేశానికి ఊరట కలిగిస్తున్న అంశం.

English summary

In the last 24 hours, 23,529 cases and 311 deaths were reported in India. While less than 20,000 cases were registered in two days, the number of cases has gradually increased again today.