భారత్ లో మళ్ళీ భారీగా.. 43,733 కరోనా కొత్త కేసులు, 930 మరణాలు ..ఆందోళనలో కేంద్రం !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశాన్ని కరోనా మహమ్మారి ఇంకా పట్టి పీడిస్తూనే ఉంది. నిన్నటికి నిన్న భారీగా తగ్గిన కేసులు, మళ్లీ ఈ రోజు భారీగా పెరుగుదల చూపించాయి. ఒక్కసారిగా 26 శాతం కేసులు ఒకే రోజులో పెరగడంతో కేంద్రం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుంది. గత 24 గంటల్లో 43,733 కొత్త కేసులు నమోదు కాగా భారత ఆరోగ్య శాఖ అందించిన తాజా లెక్కల ప్రకారం మొత్తం దేశంలో కరోనా కేసులు సంఖ్య 3,06,63,665 కు చేరుకుంది.

English summary

India’s caseload of the coronavirus disease (Covid-19) climbed to 3,06,63,665, after 43,733 cases were reported in the last 24 hours, As many as 930 people succumbed to the viral disease while 47,240 recovered in the last 24 hours, taking the death toll and total recoveries to 404,211 and 29,799,534 respectively. The recovery rate is 97.18 per cent