భారత్ లో మళ్ళీ 50వేల దిగువకు కరోనా కేసులు ..మరణాల్లోనూ తగ్గుదల .. తాజాగా కేసులు ఎన్నంటే

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో కరోనా కేసులు కాస్త తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. భారతదేశంలో కరోనా కారణంగా గత 24 గంటల్లో 48 ,698 కొత్త కేసులు నమోదు కాగా, 1,183 కొత్త మరణాలు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. నిన్నటితో పోలిస్తే కరోనా కేసులు 5.7 శాతం తగ్గుదల కనిపించింది. ఇక ఈ నెలలో రెండవసారి రోజువారీ కేసులు 50 వేల దిగువకు చేరుకున్నాయి. దీనితో, దేశంలో ఇప్పటివరకు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడిన వారి మొత్తం సంఖ్య 3,01,83,143 కు చేరుకుంది .

English summary

India on Saturday recorded as many as 48,698 fresh cases of the coronavirus disease (Covid-19) and 1,183 new deaths, according to the Union health ministry dashboard at 8am. With this, the country's total infection tally was pushed to 30,183,143 and the death toll neared the grim milestone of 400,000.