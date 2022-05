కరోనాకేసుల ఆందోళన: 3,805 కొత్త కేసులు; ఢిల్లీ, ముంబైలలో కేసుల వ్యాప్తి

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనాకేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కేసుల పెరుగుదల నేపథ్యంలో ప్రజల్లో మళ్లీ ఆందోళన నెలకొంది. కరోనా మహమ్మారి బారినుండి ఊపిరిపీల్చుకున్నామని భావిస్తున్న తరుణంలోనే మళ్లీ కరోనాకేసులు పెరుగుతున్న తీరు దేశ వాసులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది.

భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 3,805 కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో మొత్తం కరోనావైరస్ కేసుల సంఖ్య 4,30,98,743కి చేరుకుంది. దేశంలో 22 కోవిడ్ సంబంధిత మరణాలు కూడా నమోదయ్యాయి. మొత్తం మరణాల సంఖ్య 5,24,024 కు చేరుకుంది. ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 1.07 శాతంగా ఉంది, అయితే వారానికి అనుకూలత రేటు 0.70 శాతంగా ఉంది.

గత 24 గంటల్లో 3,000 మందికి పైగా ప్రజలు కరోనావైరస్ నుండి కోలుకున్నారు. దేశంలో మొత్తం కోవిడ్ రికవరీల సంఖ్య 4,25,54,416 కు చేరుకుంది. ఉదయం 8 గంటలకు విడుదల చేసిన డేటా కూడా 22 మరణాలు చోటుచేసుకోగా వాటిలో 20 కేరళ నుండి మాత్రమే నమోదయినట్లుగా సమాచారం. ఇప్పుడు మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్‌లలో యాక్టివ్ కేసులు 0.05 శాతం ఉన్నాయని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. దేశం యొక్క కరోనా రికవరీ రేటు 98.74 శాతంగా ఉంది.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఢిల్లీలో శుక్రవారం 1,656 కోవిడ్ -19 కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా మహమ్మారి కేసులు పెద్దసంఖ్యలో నమోదవుతున్నా తీవ్రంగా లేకపోవడంతో ఢిల్లీలో మరణాలు నమోదు కాలేదు. ఫిబ్రవరి 4 నుండి అత్యధికంగా, సానుకూలత రేటు 5.39 శాతంగా ఉంది. నగర ఆరోగ్య శాఖ పంచుకున్న డేటా ప్రకారం ఒక రోజు ముందు నగరంలో కరోనా నిర్ధారణ కోసం మొత్తం 30,709 పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది.

ముంబైలో శుక్రవారం 117 కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. వరుసగా నాల్గవ రోజు కూడా 100 కంటే ఎక్కువ కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఇక్కడ ఇన్‌ఫెక్షన్ల సంఖ్య 10,60,434కి చేరుకుందని బృహన్‌ముంబయి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ అధికారి తెలిపారు. మహారాష్ట్రలో శుక్రవారం 205 కొత్త కరోనావైరస్ ఇన్‌ఫెక్షన్లు నమోదయ్యాయి, అయితే మహమ్మారి సంబంధిత మరణాలు సున్నా అని ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రంలో కోవిడ్-19 కేసుల సంఖ్య 78,78,801కి చేరుకోగా, మరణాల సంఖ్య 1,47,845గా ఉంది.

English summary

In the last 24 hours, 3,805 new Covid-19 cases were reported in India. There have also been 22 Covid-related deaths in the country. The increase in cases in Delhi and Maharashtra is worrying.