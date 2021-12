భారత్ పై మళ్ళీ కరోనా పంజా; తాజాగా 13,154 కొత్తకేసులు; 961 ఒమిక్రాన్ కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి మరోమారు పంజా విసురుతోంది. వివిధ దేశాలలో ఇప్పటికే కరోనా కేసులు విజృంభణ కొనసాగుతుంది. లక్షల్లో నమోదవుతున్న కేసులతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మళ్లీ కరోనా డేంజర్ బెల్స్ మోగుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వరుసగా రెండో రోజు పది లక్షలకు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. అమెరికా, ఫ్రాన్స్, రష్యా లో, కరోనా మహమ్మారి వణుకు పుట్టిస్తోంది. ఒకపక్క డెల్టా వేరియంట్, మరోపక్క ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ పంజా విసురుతున్నాయి. ఇటు భారతదేశంలోనూ కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి.

English summary

Corona claws again on India with the Latest 13,154 new corona cases and 961 Omicron cases. the third wave fears to the country.