బీహార్ లో కరోనా కల్లోలం: 87మంది వైద్యులకు కరోనా; రాష్ట్రంలో థర్డ్ వేవ్ టెన్షన్

India

oi-Dr Veena Srinivas

బీహార్ రాష్ట్రంలో కరోనా పంజా విసురుతోంది. దేశ వ్యాప్తంగా కేసులు పెరుగుతున్న సమయంలో బీహార్ లోనూ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. బీహార్‌లోని పాట్నా జిల్లాలోని నలంద మెడికల్ కాలేజీతో పాటు ఆసుపత్రికి చెందిన 87 మంది వైద్యులు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడ్డారు. కరోనా మహమ్మారి బారిన పడిన వారంతా తేలికపాటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నారని సమాచారం. ప్రస్తుతం వారంతా ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారు. భారీగా వైద్యులు కరోనా బారిన పడటంతో బీహార్ లో థర్డ్ వేవ్ ఆందోళన కొనసాగుతుంది.

English summary

A total of 87 doctors from Nalanda Medical College and Hospital in Patna district of Bihar have been affected by the corona epidemic. They have been reported mild symptoms . Third wave fear gripped the state.