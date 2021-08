భారత్ లో క్షీణిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి : తాజాగా 25,072 కేసులు, 389 మరణాలు !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు ఐదు నెలల కనిష్టానికి తగ్గినట్లుగా తాజా లెక్కలు చెబుతున్నాయి. భారీగా తగ్గిన కొత్త కేసులు భారత్ కు కాస్త ఉపశమనం ఇస్తున్నాయి. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 25,072 కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే దాదాపు 19 శాతం తగ్గుదల నమోదయినట్లుగా తెలుస్తుంది. అంతేకాదు గత 24 గంటల్లో దేశంలో 389 మరణాలు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. క్రియాశీల రేటు తగ్గటం, రికవరీ రేటు పెరగటం దేశానికి ప్రస్తుతం ఊరట కలిగిస్తున్న అంశం.

English summary

The latest figures show that corona cases in India have dropped to a five-month low. The new cases, which have been drastically reduced, are giving some relief to India. In the last 24 hours, 25,072 cases were reported in India. This is a decrease of almost 19 per cent compared to yesterday. In the last 24 hours, 389 deaths have been reported in the country, according to the Ministry of Health.